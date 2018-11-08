Природоохранная прокуратура проверяет информацию об исчезновении трех детенышей белух из приморской "китовой тюрьмы"
Владивостокская природоохранная проверка проводит проверку по обращениям об исчезновении трех детенышей белух из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на агентству "Интерфакс - Дальний Восток".
"Во владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступили обращения граждан об исчезновении трех белух из вольеров бухты Средняя, по ним проводятся проверки", - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Ранее в пятницу СКР сообщил о том, что в вольерах бухты Средней в Приморье находится 87 белух (до этого ведомство сообщало о 90 животных). Информированный источник отметил, что, по данным правоохранителей, животные уплыли. При этом в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" сомневаются, что животные могли сбежать, так как они очень маленькие, слабые и должны питаться молоком матери. Экологи уверены, что белушата погибли.
В конце октября "Гринпис России" и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края незаконно содержатся детеныши 11 косаток и 90 белух. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
В рамках расследования морские млекопитающие находятся под арестом. Ученые утверждают, что детеныши косаток и белух могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой "китовой тюрьмы". Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" заявил о том, что готов взять на себя работу по выхаживанию детенышей и возвращению их в океан.
Во Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли митинги, общественность требует освободить морских млекопитающих и передать их экологам для реабилитации. Онлайн-петицию с этим требованием уже подписали более 100 тыс. человек из пяти стран мира.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил СМИ, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые незаконно были отловлены в этом году в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных давно бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в арестованном состоянии. Пресс-секретарь выразил сожаление, что законодательно подобный вылов никак не запрещен. Кремль намерен просить вновь избранного губернатора Приморского края Олега Кожемяко решить эту проблему.
Губернатор Приморья пока не прокомментировал, когда и каким образом будет исполнено поручение Кремля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.12.2018 Три самых маленьких белухи исчезли из "китовой тюрьмы" в Приморье
-
20.12.2018 Кремль знает о существовании "китовой тюрьмы" в Приморье и попросит главу региона заняться решением проблемы
-
19.12.2018 Памела Андерсон просит президента России остановить отлов косаток и белух для океанариумов
-
03.12.2018 Прокуратура проверяет сообщение о вылове детенышей моржей для "китовой тюрьмы" в Приморье
-
24.11.2018 В Приморье суд наложил арест на косаток и белух из бухты Средняя
-
13.11.2018 Минприроды отказало в экспорте 25 белух из Приморского края
Добавить комментарий