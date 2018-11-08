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Природоохранная прокуратура проверяет информацию об исчезновении трех детенышей белух из приморской "китовой тюрьмы"

Природоохранная прокуратура проверяет информацию об исчезновении трех детенышей белух из приморской

Владивостокская природоохранная проверка проводит проверку по обращениям об исчезновении трех детенышей белух из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

"Во владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступили обращения граждан об исчезновении трех белух из вольеров бухты Средняя, по ним проводятся проверки", - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Ранее в пятницу СКР сообщил о том, что в вольерах бухты Средней в Приморье находится 87 белух (до этого ведомство сообщало о 90 животных). Информированный источник отметил, что, по данным правоохранителей, животные уплыли. При этом в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" сомневаются, что животные могли сбежать, так как они очень маленькие, слабые и должны питаться молоком матери. Экологи уверены, что белушата погибли.

В конце октября "Гринпис России" и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края незаконно содержатся детеныши 11 косаток и 90 белух. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В рамках расследования морские млекопитающие находятся под арестом. Ученые утверждают, что детеныши косаток и белух могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой "китовой тюрьмы". Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" заявил о том, что готов взять на себя работу по выхаживанию детенышей и возвращению их в океан.

Во Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли митинги, общественность требует освободить морских млекопитающих и передать их экологам для реабилитации. Онлайн-петицию с этим требованием уже подписали более 100 тыс. человек из пяти стран мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил СМИ, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые незаконно были отловлены в этом году в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных давно бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в арестованном состоянии. Пресс-секретарь выразил сожаление, что законодательно подобный вылов никак не запрещен. Кремль намерен просить вновь избранного губернатора Приморского края Олега Кожемяко решить эту проблему.

Губернатор Приморья пока не прокомментировал, когда и каким образом будет исполнено поручение Кремля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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