На трассе по пути в аэропорт Владивосток произошло массовое ДТП

Снегопад вызвал глухие пробки на дорогах Владивостока и на трассах. Так, по сообщениям в инстаграм dps_vl, на трассе, ведущей в аэропорт со стороны краевого центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Движение автотранспорта оказалось перекрыто, собралась пробка.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]