На трассе по пути в аэропорт Владивосток произошло массовое ДТП
Снегопад вызвал глухие пробки на дорогах Владивостока и на трассах. Так, по сообщениям в инстаграм dps_vl, на трассе, ведущей в аэропорт со стороны краевого центра произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Движение автотранспорта оказалось перекрыто, собралась пробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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