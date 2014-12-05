Подъем на Шефнера во Владивостоке перекрыт из-за снегопада
Из-за снегопада в пятницу, 22 декабря, во Владивостоке перекрыто движение по улице Капитана Шефнера. Однако автомобилисты игнорируют.
Со стороны Всеволода Сибирцева перед спуском установлены бетонные блоки, но со Светланской ограждений нет, как и сотрудников ГИБДД, сообщают горожане, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. На Шефнера собрался внушительный автозатор, две машины столкнулись.
На подъеме автомобилисты отодвинули бетонные заграждения и пытаются проехать, остальные разворачиваются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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