Подъем на Шефнера во Владивостоке перекрыт из-за снегопада

Из-за снегопада в пятницу, 22 декабря, во Владивостоке перекрыто движение по улице Капитана Шефнера. Однако автомобилисты игнорируют.

Со стороны Всеволода Сибирцева перед спуском установлены бетонные блоки, но со Светланской ограждений нет, как и сотрудников ГИБДД, сообщают горожане, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. На Шефнера собрался внушительный автозатор, две машины столкнулись.

На подъеме автомобилисты отодвинули бетонные заграждения и пытаются проехать, остальные разворачиваются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]