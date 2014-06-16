Плавдок затонул на судоремонтном заводе в Приморье

В порту приморской Находки частично затонул плавдок, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока.

"Частично затонул плавдок приморского завода ООО "Судоремонтный комплекс-ПЗ". Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация не привела к загрязнению акватории.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]