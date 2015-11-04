Дружинница помогла полицейским задержать рецидивиста в Приморье (фото)
Жительница Партизанска помогла задержать грабителя, совершившего серию ограблений местных женщин, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Партизанску.
В ходе расследования установлено, что злоумышленник в вечернее время выслеживал женщин, похищал у них сумки и скрывался. Всего на территории города по одной схеме было совершено четыре грабежа.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Непосредственную помощь в установлении личности подозреваемого в грабежах оказала ветеран МВД и член добровольной народной дружины, которая в подъезде своего дома заметила подозрительного мужчину и проследила за ним, обнаружив женскую сумку и личные вещи одной из пострадавших.
Благодаря действенной помощи дружинницы, по подозрению в совершении серии грабежей сыщики задержали 23-летнего ранее судимого жителя города Владивостока. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном.
Дознавателем отдела МВД России по городу Партизанску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 161 (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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