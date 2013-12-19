Вспеск дорожного трафика прогнозирует ГАИ Владивостока
Госавтоинспекция Владивостока предупреждает о возможных заторах на дорогах города в преддверии Нового года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25.мвд.рф.
В последние две недели декабря во Владивостоке традиционно наблюдается рост числа поездок. Это связано с предновогодним ажиотажем и проведением Новогодних праздничных мероприятий. Вырастает количество автомобилей, прибывающих из других районов нашего края. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период. В связи с этим дорожная ситуация в городе будет напряженной.
Помимо утренних и вечерних часов, пик загрузки дорог будет наблюдаться и в дневное время. Возможны локальные затруднения движения около крупных торговых центров и развлекательных заведений. Кроме того, на состояние аварийности может негативно влиять ухудшение погодных условий, что может привести к осложнению дорожной ситуации во внепиковые часы.
Такая тенденция сохранится вплоть до последних чисел месяца. Госавтоинспекция Владивостока рекомендует гостям и жителям дальневосточной столицы учитывать заторы на дорогах при планировании поездок на личном автотранспорте, по возможности пользоваться общественным транспортом.
В полиции подчеркнули, что автотранспорт, припаркованный в нарушение ПДД РФ, будет помещен на стоянку временного задержания транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.12.2018 Серия сильных снегопадов накроет Владивосток до конца 2018 года
-
26.01.2017 Осторожно гололед: дорожная обстановка во Владивостоке резко ухудшилась из-за похолодания
-
22.12.2016 В связи с непогодой для организации движения во Владивостоке вводятся чрезвычайные меры
-
01.10.2015 ГАИ просит жителей Владивостока быть внимательнее на дорогах города в сильный дождь
-
25.08.2015 ГИБДД рекомендует владивостокцам воздержаться от поездок в дни прохождения тайфуна "Гони"
-
19.12.2013 ГАИ Владивостока предупреждает водителей об ухудшении погодных условий
Добавить комментарий