12-летний подросток пропал во Владивостоке
Артем Ратченко, 2006 г.р. объявлен в розыск в столице Дальнего Востока, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.
21.12.2018 года в 12:30 часов Артем ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 146 см., среднего телосложения, глаза серые, волосы светлые
Был одет: куртка красно-черная, темные штаны, кроссовки зимние цвета хаки, черная шапка с надписью «суприм»
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка,
просим позвонить по телефонам:
8 (423) 227-93-60, 227-65-63– ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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