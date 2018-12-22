12-летний подросток пропал во Владивостоке

Артем Ратченко, 2006 г.р. объявлен в розыск в столице Дальнего Востока, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

21.12.2018 года в 12:30 часов Артем ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 146 см., среднего телосложения, глаза серые, волосы светлые

Был одет: куртка красно-черная, темные штаны, кроссовки зимние цвета хаки, черная шапка с надписью «суприм»



Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка,

просим позвонить по телефонам:

8 (423) 227-93-60, 227-65-63– ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]