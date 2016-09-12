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Cтало известно, почему журналист из Владивостока попросил Путина помочь ребенку из Черемхово. Видеорепортаж Романа Оленюка

Cтало известно, почему журналист из Владивостока попросил Путина помочь ребенку из Черемхово

Иркутские медики провели телеконсультацию с московскими специалистами. Они обсудили лечение 3-летнего Владислава Шестакова из Черемхово. О его трагедии вся страна узнала во время пресс-конференции президента. По словам врачей, сейчас перевозить ребенка нельзя. Кроме того, получив полную информацию о состоянии мальчика, клиники в Испании и Германии сообщили, что не возьмутся за лечение. Теперь мать Владислава ищет новое медучреждение.

- Ребят, я хочу озвучить такой самый важный вопрос. Владимир Владимирович, есть Владислав Шестаков. Ему 3 года. Он болеет. Иркутская область, город Черемхово. Его просто нужно перевезти в Москву. Люди деньги собрали, помогите, пожалуйста, в этом.

- Мы возьмем координаты. Мы поможем обязательно.
Вопрос задал журналист из Владивостока Сергей Мильвит. А сам он, как выяснилось, родился и жил в городе Черемхово Иркутской области. Именно о земляке и был вопрос. Ответа главы государства ждали маленький черемховец Влад Шестаков и его мама.
"Была большая радость, когда Владимир Владимирович сказал, что поможет моему ребенку. Хотя многие говорят, что мой ребенок — не жилец. Это мой последний шанс. Пусть маленький, но шанс", — говорит мама мальчика.
В 2 года у Влада диагностировали рак четвертой стадии. Тогда бесчисленные химиотерапии и операции помогли усмирить недуг. Но, оказалось, ненадолго. Через несколько месяцев мальчик ударился головой, и болезнь вновь "проснулась".
По словам мамы, головные боли не мучают Влада лишь во сне. Сын просыпается только поесть. А месяц назад пропало зрение. Одна из заграничных клиник обнадежила семью. Деньги на дорогостоящее лечение собирали всей страной. В сумме неравнодушные перевели 10 миллионов рублей. Как вдруг состояние Влада ухудшилось.
"Просмотрели наши выписки, методы визуализации, выписки из клиник, в которых он лечился, в том числе центральных. И, к сожалению, подтвердили, что ребенку этому уже не помочь. Ни на каком этапе", — говорит заместитель главного врача по лечебной работе ИОДКБ Наталья Руденко.
После пресс-конференции с Владимиром Путиным в Иркутске экстренно созвали комиссию областного Минздрава. Главный вопрос — почему злокачественную опухоль не выявили на ранней стадии.
"У детей до года, которым выставляется данный диагноз даже в четвертой стадии, выживаемость достаточно высокая. На втором году жизни показатели выживаемости с этим заболеванием падают в два раза. А на третьем году жизни показатель выживаемости не превышает 10 процентов. И это мировая статистика, а не только российская", — говорит главный внештатный детский онколог Министерства здравоохранения Иркутской области Светлана Ованесян.
По словам Светланы Ованесян, симптомы таких болезней у детей почти не проявляются.
"Мы всегда говорим родителям, что они должны не измерять постоянно температуру и вес, а отмечать то нестандартное поведение ребенка, которое может говорить о том, что ребенок нездоров: отказался от любимой игрушки, от любимой еды", — продолжает Ованесян.
В итоге комиссия решила: перевозить Влада нельзя. И как стало известно, заграничная клиника отказалась принимать тяжелобольного пациента из Черемхово.
"В настоящий момент мальчик абсолютно не транспортабелен из-за тяжести состояния. Наша задача сейчас, скажем так, обеспечить ему более-менее комфортную жизнь: без болевого синдрома, без каких-либо неприятных ощущений", — говорит заведующий отделением экстренной консультативной медицинской помощи областной детской больницы Вадим Еременко.
Поддерживают жизнь теперь только препараты. Мама Влада не теряет надежды и вопреки решению врачей уже ищет новую клинику.
- Да, я пойду до последнего, — говорит мама Влада.
- Если не секрет, в какую клинику, какой страны?
- Этого я пока не афиширую.
Деньги, которые останутся после лечения маленького Влада, она обещает раздать другим детям, которым нужна помощь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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