Во Владивостоке горит дом на Амурской, соцсети в шоке от поведение очевидцев

Днем 23 декабря во Владивостоке загорелся многоквартирный дом по адресу Амурская,84, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на dv.kp.ru.

-Загорелся балкон в квартире на втором этаже. Площадь пожара всего 10 квадратных метров, но огонь перекинулся с балкона на комнату. Наши сотрудники выехали на место происшествия уже через четыре минуты после получения тревожного сигнала – 11 человек на трёх машинах, - рассказал руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Михаил Исаметов.

Обошлось без пострадавших, и уже в 13:00 пожарные ликвидировали открытое пламя. Сейчас они заканчивают тушить и тщательно осматривают квартиру.

Одновременно с этим в соцсетях приморцев возмутил автор, который снимал видео и приправлял его сочными нецензурными словами: «Только и может, что камеру достать и снимать, да ещё и матерится, как железнодорожник. Вообще у людей совести нет»; «Может там люди в квартире или ещё хуже дети маленькие одни дома..... Стоят смотрят спокойно.... Вообще в шоке от такой равнодушности». Как и в случае с утонувшим на Патрокле джипом, очевидцам советовали бежать и помогать, а не снимать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]