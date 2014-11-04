Из-за угрозы пожара эвакуировали крупный торговый центр в Приморье

Днем 23 декабря посетителей и сотрудников торгового центра "Москва" вывели из здания в Уссурийске, сообщают "Вести:Приморье".

Как сообщает инстаграм-паблик mark2_che, 23 декабря около 15 часов загорелся контейнер, расположенный рядом со зданием торгового центра «Москва». На место прибыли пожарные.

В то же время началась эвакуация людей из самого торгового центра. «Были с ребенком на 6-м этаже в это время! Администрация и сотрудники МОЛОДЦЫ, всех оповестили пожарной тревогой и оперативно вывели из торгового центра! Работали слаженно, поэтому все посетители без паники вышли на улицу до выяснения причин и устранения возгорания, которое произошло на прилегающей территории, а не в торговом центре», — рассказала подписчица паблика.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]