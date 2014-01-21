В Приморье большие сроки получили участники группы наркоторговцев

Сотрудниками УНК УМВД России по Приморскому краю при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром», совместно с сотрудниками ГИБДД по Надеждинскому району пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались сбытом наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на федеральной трассе Хабаровск—Владивосток был остановлен автомобиль марки «Mazda MPV». У водителя обнаружен полимерный сверток с наркотическим средством общей массой 0,427 граммов, которое согласно заключению эксперта является смесью, содержащей героин (диацетилморфин).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан и сообщник задержанного — житель города Владивостока 1983 г.р.

Схема торговли наркотиками выглядела так: лидер группы незаконно приобретал наркотики синтетической группы, фасовал и продавал как лично, так и бесконтактным способом. Часть наркотических средств он передавал под реализацию сообщнику, который в свою очередь реализовывал наркотические средства, после чего отдавал денежные средства лидеру группы.

В городе Уссурийске организатор нелегального бизнеса подрядился делать ремонт в квартире, и пользуясь свободным доступом и отсутствием хозяев квартиры, хранил и фасовал наркотики. Из тайника, расположенного в технологическом отверстии ванной комнаты, изъяты наркотические средства, упаковка для фасовки, электронные весы. Общая масса всех изъятых наркотических средств — смеси, содержащей героин (диацетилморфин), составила 190,25 граммов.

Следственным управлением УМВД России по городу Владивостоку были возбуждены уголовные дела по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1; п. «а» ч. 3 ст. 228.1; п. «б» ч. 2 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 1 cт. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 cт. 228.1 УК РФ. Фигурантов уголовного дела заключили под стражу. Они дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием.

Суд признал подсудимых виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Организатору группы назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Его сообщнику назначены 13 лет колонии строго режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]