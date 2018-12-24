Совет по привлечению инвестиций при губернаторе края провели в Уссурийске. Олег Кожемяко обозначил дорожные карты для дальнейшего развития приморских муниципалитетов в этом направлении. Также в ходе работы участники обсудили ряд актуальных проблем в работе местных и зарубежных инвесторов.

В уходящем году в экономику Приморского края удалось привлечь 1 млрд 300 млн. рублей инвестиций. Итоги этой работы подвели в ходе совета при губернаторе края, который прошел в Уссурийске. Также Олег Кожемяко наметил приоритеты инвестиционной политики на ближайшее будущее: совершенствование системы госзакупок, техническое перевооружение предприятий региона и ряд других мер.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Безусловно мы поддерживали и будем поддерживать новые открывающиеся предприятия, но формат нашей экономической политики должен учитывать обязательно существующие сегодня предприятия и меры поддержки существующим предприятиям».

Участники совета обсуждали конкретные проблемы на пути инвесторов в Приморском крае. К примеру, аренду земельных участков. Муниципалитеты имеют право менять ставки по аренде их каждый год. Из-за этого предприниматели не могут адекватно рассчитать будущие расходы и вложения. Олег Кожемяко поддержал выступления представителей бизнеса и призвал чиновников на местах впредь сохранять стабильные ставки по земельной аренде.

Яна Шестун, представитель юридического сообщества в области земельных отношений: «Я ставила вопрос еще полгода назад — вносила конкретные предложения по урегулированию вопроса в части стабильности исчисления размера арендной платы за землю, стабильных ставок на территории всего Приморского края. Обратившись к Олегу Николаевичу, он меня услышал…»

В ближайшем будущем ведущую роль в привлечении инвесторов на свои земли станут играть сами муниципалитеты — таков был один из тезисов встречи. Дорожные карты для этого созданы и должны быть внедрены на местах. А первопроходцем в этой области станет именно Уссурийский округ. На сегодня это единственный муниципалитет в крае, где создан и успешно действует собственный инвестиционный совет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]