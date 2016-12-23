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Спасатели ищут пропавшего приморца у озера Девятое в Ольгинском районе

Спасатели ищут пропавшего приморца у озера Девятое в Ольгинском районе

Фото: russian.rt.com

22 декабря в 14.30  в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске жителя посёлка Кавалерово Кавалеровского района 1952 года рождения, пропавшего в районе села Весёлый Яр Ольгинского муниципального района у озера Девятое.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, 23 декабря в 10.00 для проведения поисковых работ убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

В 18.00 поисковая группа прибыла в посёлок Веселый Яр. Сегодня с 9.00 часов начались поисковые работы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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