Спасатели ищут пропавшего приморца у озера Девятое в Ольгинском районе
22 декабря в 14.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске жителя посёлка Кавалерово Кавалеровского района 1952 года рождения, пропавшего в районе села Весёлый Яр Ольгинского муниципального района у озера Девятое.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, 23 декабря в 10.00 для проведения поисковых работ убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники.
В 18.00 поисковая группа прибыла в посёлок Веселый Яр. Сегодня с 9.00 часов начались поисковые работы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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