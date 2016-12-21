Социально ориентированный бюджет, закон о детях войны, подъемные для врачей и учителей и правильное питание школьников. Почти 800 решений за год. Депутаты Законодательного собрания подводят итоги уходящего 2018-го и обозначают цели на будущий '19-ый. Чем запомнились прошедшие сессии, и какие пробелы приморцев смогли решить парламентарии края?

Максимальная явка и эффективные сессии — резюмируют на итоговом заседании депутаты края. Этот год получился насыщенным и социально ориентированным для парламентариев — в работе, для приморцев — по итогам. Больше 200 законов и почти 600 постановлений приняли депутаты Законодательного собрания края.

Самый мощный — социальный блок. Многие проекты — инициатива главы региона. Долгожданный закон о детях войны. Больше 100000 жителей края получили заслуженный социальный пакет. Под него на будущий год запланировано полмиллиарда рублей. Не остались без внимания ветераны боевых действий.

Сергей Слепченко, депутат ЗС ПК: «Принят закон. Со стороны бюджета ПК: 50% льготы на ЖКХ, а также выделение средств родственникам на восстановление памятников — компенсация до 30000 рублей».

Особый акцент в 2018-ом парламентарии сделали на материнстве и детстве. Эти темы звучали практически на каждой сессии. Так, многодетные семьи в будущем году освободят от уплаты транспортного налога. А дети-сироты получат законные квадратные метры. Сегодня в очереди 5000 человек. И механизмы нового закона позволят это ожидание сократить.

Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК: «Расширили полномочия действия закона о предоставлении жилья детям-сиротам. Будем выделять жилищные сертификаты тем, кому уже больше 25 лет и кто прошел социализацию».

Законодатели отрегулировали и меню приморских школьников. Обеды стали сытнее и разнообразнее. Сумму на питание увеличили вдвое — с 21 до 42-х рублей на ребенка в день. При этом к завтраку младшеклассникам положен стакан молока или кефира. А дети из малоимущих, многодетных семей и с особенностями здоровья будут бесплатно получать обеды вплоть до выпускного класса.

Татьяна Косьяненко, зам. председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК: «Я не ожидала, что так будет хорошо питься молоко, дети питаются теперь лучше, закон работает».

В течение года спикеры ЗАКСа неоднократно проводили выездные совещания. Когда в августе тонул Уссурийск, депутаты были в числе тех, кто на месте решал вопросы по компенсациям материального ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

Галина Овсянникова, депутат ЗС ПК: «В 2019-ом будет 100% финансирование из края на строительство дамбы. Уже около трех лет Уссурийск страдает от наводнений».

В списке законодательных достижений: подъемные для врачей и учителей, господдержка садоводов и огородников, ограничение срока сбора ореха, появление в федеральном законодательстве понятия «валежник», что позволит селянам легче пройти зиму. И главное — сформирован бюджет на 2019-ый. За год он прошел ряд корректировок в связи с дополнительным финансированием из федерального центра.

Александр Ролик, председатель ЗС ПК: «Бюджет насыщенный. По параметрам: доходная часть — 114 млрд рублей, расход — 118. На порядок больше, чем в предыдущие годы. Над бюджетом работали плотно вместе с органами власти. Мы рассмотрели более 100 поправок».

70% бюджета 2019-го — на нужды социальной сферы. Беспрецедентный объем вливаний. Теперь, говорят депутаты, основная задача — исполнить его до копейки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]