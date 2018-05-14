В Приморье ликвидируются две крупнейшие птицефабрики

В Приморском крае ликвидируют две компании, занимающиеся разведением сельскохозяйственной птицы, – ООО «Дальневосточная птица» в Артеме и ООО «Надеждинская птица» в поселке Новом. Оба предприятия, где в этом году были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, находятся в стадии ликвидации с 18 декабря, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Дальневосточная птица», а также ООО «Надеждинская птица» в данный момент находятся в стадии ликвидации. Датой начала процесса закрытия предприятий указано 18 декабря.

В конце ноября специалисты Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры проводили проверку сообщений о массовом захоронении птиц на территории торгового дома «Дальневосточная птица», куда входят родительская Надеждинская птицефабрика и бройлерная «Дальневосточная птица» − бывший «Михайловский бройлер». По результатам исследования выяснилось, что курицы на птицефабрике болели птичьим гриппом. На втором аналогичном сельхозпредприятии – «Надеждинской птице» – вспышку птичьего гриппа зафиксировали в мае. Тогда работу компании приостановили, а в Надеждинском районе был введен карантин для уничтожения 235 000 зараженных птиц и дезинфекции на территории предприятия. Лабораторные исследования показали, что курицы болели вирусом H9, который не опасен для людей.

Отметим, коллектив торгового дома «Дальневосточная птица» прежде уже просил помощи у общественности и власти. Сотрудников предприятия начали сокращать, а корпуса массово закрывать. Работники птицефабрики присылали в СМИ обращения с просьбой о помощи.

После этого в расходную часть краевого бюджета на 2018 год были внесены изменения. Согласно нововведениям, из приморской казны на финансовую поддержку ООО «Торговый дом ''Дальневосточная птица''» было решено направить 50 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]