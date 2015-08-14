Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:45
  0

Новое зимнее развлечение придумали уссурийцы

Фото: mark2_che

Уссурийцы придумали новое зимнее развлечение: по льду Солдатского озера катаются на коньках при помощи автомобиля. Машина едет по льду с небольшой скоростью, а сбоку, уцепившись за переднюю дверь, едет девушка на коньках.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che, очевидицы этого скоростного способа катания отмечают, что им в голову никогда не приходило использовать машину для таких «покатушек».

Видео - @mark2_che.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря