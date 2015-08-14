Новое зимнее развлечение придумали уссурийцы
Уссурийцы придумали новое зимнее развлечение: по льду Солдатского озера катаются на коньках при помощи автомобиля. Машина едет по льду с небольшой скоростью, а сбоку, уцепившись за переднюю дверь, едет девушка на коньках.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che, очевидицы этого скоростного способа катания отмечают, что им в голову никогда не приходило использовать машину для таких «покатушек».
Видео - @mark2_che.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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