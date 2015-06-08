Подозреваемый в растрате исполнительный директор "ДЭК" Виктор Милуш останется под арестом до весны
Суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей исполнительного директора "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК), депутата Законодательного собрания Приморья Виктора Милуша, который является фигурантом уголовного дела о растрате.
Фрунзенский суд Владивостока по ходатайству следствия продлил В. Милушу срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".
1 ноября суд заключил Виктора Милуша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч 4. ст 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), под стражу до 29 декабря.
Об аресте ходатайствовало следствие, так как, по мнению ведомства, "Милуш может скрыться или оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства преступной деятельности или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу".
Виктор Милуш - депутат Законодательного собрания Приморского края, где входит в состав комитета по бюджетно-налоговой политике и финансов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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