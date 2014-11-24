Приморцы оплатили по картам покупки на 162 млрд рублей
Жители Приморского края по итогам девяти месяцев 2018 года совершили с использованием платёжных карт порядка 196 млн операций на сумму 479 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 35% и 12% соответственно.
За отчётный период приморцы совершили свыше 162 млн покупок. Количество транзакций по оплате товаров и услуг увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В торгово-сервисной сети жители и гости Приморского края расплатились при помощи карт на сумму, превышающую 162 млрд рублей. Прирост составил 36%.
Темпы роста безналичных платежей превышают темпы роста операций по снятию наличных денежных средств. Объём операций по снятию наличных увеличился всего на 3%, их удельный вес в общем объёме операций по картам снизился на 6 процентных пунктов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
«Рост объёма операций по оплате товаров и услуг на территории Приморского края обусловлен расширением сферы использования платёжных карт, в частности в крупных торгово-сервисных точках. В то же время во многих точках, особенно на продуктовых и промышленных рынках, из-за высоких торговых уступок и стремления предприятий торговли к минимальному налогообложению терминалы для безналичного расчёта не установлены», — отметил начальник Отдела платёжных систем и расчётов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон.
По состоянию на 1 октября 2018 года в торгово-сервисных точках Приморья насчитывалось около 30 тыс. электронных терминалов, прирост составил 31%. Число банковских карт увеличилось на 2% — свыше 3,3 млн. Выпуск карт национальной платёжной системы «Мир» увеличился в 2,4 раза до 585,5 тыс.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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