Новости Экономика Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:00
  0

Во Владивостоке начал работать мнемощит. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Во Владивостоке начал работать мнемощит. С его помощью собирают информацию со всех электростанций города. Теперь следить за обстановкой стало проще, а значит, случаев, когда владивостокцы остаются без света, будет всё меньше.

Целые микрорайоны и улицы электрических подстанций. Всего 14 тысяч датчиков на карте — это знакомые всем трансформаторные будки. Так выглядят электрокоммуникации Владивостока. Красный цвет означает, что работа идет в штатном режиме. Зеленый — на станции авария.

Анатолий Ковалёв, начальник оперативно-диспетчерской службы МУПВ ВПЭС: «Это подстанция «Загородная», расположена в районе Тихой. В случае возникновения аварийной ситуации, диспетчер получает сигнал, эта часть подстанции отключается, и диспетчер высылает бригаду для восстановления энергоснабжения».

Диспетчеры в режиме реального времени наблюдают за работой электростанции, чтобы вовремя обнаружить и устранить проблемы. В случае аварии дома подключат к другой сети питания.

Владимир Латышев, директор МУПВ ВПЭС: «Диспетчер при помощи этой схемы может в считанные минуты оценить ситуацию, дать нужные команды».

75 квадратных метров мнемощита занимают две комнаты в диспетчерской. Но на схеме есть и пустые места. На них будут появляться новые городские электростанции.

Андрей Сальников, главный инженер электрических сетей МУПВ ВПЭС: «Ежегодный рост потребителей и электроустановок в городе — от 30 до 50 подстанций. Прошлый щит не позволял отображать этот рост, а новый, мы надеемся, нам прослужит минимум 10 лет».

Новый мнемощит теперь на страже Владивостока. От Эгершельда до Зари электроподачу в жилые дома контролируют в особом режиме.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря