Во Владивостоке сносят незаконно построенную автомойку

Во Владивостоке судебные приставы осуществляют контроль за исполнением судебного решения о сносе незаконно возведенной постройки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам было возбуждено исполнительное производство в отношении индивидуальной предпринимательницы, которую Ленинский районный суд обязал снести постройку, расположенную по адресу ул. Высоковольтная,15. Женщина самовольно возвела автомойку, разрешающие документы на строительство не получала. Администрация Владивостока обратилась в суд с иском о сносе незаконной постройки. Суд, рассмотрев исковое заявление, встал на сторону взыскателя. Должница добровольно не исполняла требования исполнительного листа, в связи с чем судебный пристав-исполнитель ограничил ее в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, гражданка М. неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 17.15. КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В настоящий момент подрядная организация, привлеченная взыскателем, приступила к сносу незаконно-построенного объекта. Денежные средства, затраченные на снос, подлежат взысканию с должницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]