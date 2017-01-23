Автолюбитель сбил девушку на «зебре» во Владивостоке

Во Владивостоке вынесен приговор местному жителю, сбившему девушку на пешеходном переходе. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигурант, управляя автомобилем «Тойота Приус», двигался по Океанскому проспекту. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, видя, что автомобиль на крайней правой полосе остановился перед переходом, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на девушку-пешехода, переходившую дорогу по «зебре». В результате пешеход получила переломы костей таза, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы. Одновременно фигуранту назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Также судом в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]