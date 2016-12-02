В середине недели во Владивостоке значительно похолодает

В последнюю рабочую неделю уходящего года, по предварительному прогнозу, активного циклогенеза на юге Дальневосточного региона не предполагается. Значительных снегопадов в Приморском крае, вероятнее всего, не будет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", пройдёт серия малоактивных фронтальных разделов, вызывая временами в отдельных районах небольшой снег. Начало недели будет на большей территории Приморья умеренно морозным. Ночью температурный фон составит −12…−19 °С, в горных районах до −30 °С, на побережье −7…−11 °С. Днём максимальные температуры на большей территории края будут достигать −3…−10 °С, на побережье около 0 °С.

В середине недели на край за фронтами вторгнется холодная воздушная масса, усилится северо-западный ветер. Температурный фон понизится на 5–10 градусов.

Во Владивостоке на этой недели осадков не ожидается. Начало недели будет относительно тёплым. Температура воздуха ночью −6…−8 °С, днём −2…−6 °С. С середины недели в краевую столицу вернётся зима. Значительно похолодает: в ночные часы воздух выхолодится до −16…−20 °С, днём −12…−16 °С. Сильный северо-западный ветер усилит ощущения холода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]