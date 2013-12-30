Анонс на 25 декабря
25 декабря в 13.00 в поселке Трудовое на открытой площадке на улице Лермонтова, 81 начнётся праздничная программа, посвященная встрече предстоящего Нового года.
25 декабря в 12.00 во Владивостокском цирке - новогодний праздник для воспитанников краевых социальных учреждений, талантливых и одарённых ребят.
25 декабря в 17.00 во Владивостоке в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» по адресу: Алеутская, 14а - Рождественская выставка.
25 декабря в 10.30 во Владивостоке, в театре молодежи (Светланская, 15а) − «Бременские музыканты».
25 декабря в 11.00 во Владивостоке в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − «Золушка».
25 декабря в 16.00 во Владивостоке в театре молодежи (Светланская, 15а) − «Хроники Тридесятого. Дело об исчезнувшем эликсире».
25 декабря в 17.00 во Владивостоке в ТРЦ «Дружба» (Русская, 2к) − резиденция Дедушки Мороза.
25 декабря – Рождество Христово у западных христиан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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