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Анонс на 25 декабря

25 декабря в 13.00 в поселке Трудовое на открытой площадке на улице Лермонтова, 81 начнётся праздничная программа, посвященная встрече предстоящего Нового года.

25 декабря в 12.00 во Владивостокском цирке - новогодний праздник для воспитанников краевых социальных учреждений, талантливых и одарённых ребят.

25 декабря в 17.00 во Владивостоке в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» по адресу: Алеутская, 14а - Рождественская выставка.

25 декабря в 10.30 во Владивостоке, в театре молодежи (Светланская, 15а) − «Бременские музыканты».

25 декабря в 11.00 во Владивостоке в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − «Золушка».

25 декабря в 16.00 во Владивостоке в театре молодежи (Светланская, 15а) − «Хроники Тридесятого. Дело об исчезнувшем эликсире».

25 декабря в 17.00 во Владивостоке в ТРЦ «Дружба» (Русская, 2к) − резиденция Дедушки Мороза.

25 декабря – Рождество Христово у западных христиан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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