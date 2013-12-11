Ярмарка-фестиваль «Новогодняя сказка» открылась во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной и Евгении Егошиной
Сегодня самое яркое и обсуждаемое событие — «Новогодняя сказка» на центральной площади краевого центра. Социальные сети пестрят праздничными фото и видео из Владивостока. Чем так впечатлил фестиваль жителей и гостей приморской столицы, выясняли наши корреспонденты.
Главным праздничным украшением Владивостока в этом году стала вовсе не елка, а новогодняя деревня. Сегодня ярмарка на центральной площади Владивостока предстала в новом формате — сказочном. Вместо синих тентов и палаток живописные рождественские домики в европейском стиле. Десятки фотозон, аниматоры и карусели.
Красочные домики выстроились в три улицы: Новогоднюю, Дальневосточную и Пихтовую. В лавках предлагают продукцию местных производителей: соленья, рыбу, сухофрукты, пряники и сувениры. Не забыли и о традиционных развлечениях. И пусть каток из-за погоды еще не готов, веселиться детям это не мешает.
Но настоящая сказка появляется на площади ближе к вечеру. С наступлением темноты новогодняя деревня преображается в свете тысячи фонариков. Зарядиться праздничным настроением можно ежедневно до 7 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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