Сегодня самое яркое и обсуждаемое событие — «Новогодняя сказка» на центральной площади краевого центра. Социальные сети пестрят праздничными фото и видео из Владивостока. Чем так впечатлил фестиваль жителей и гостей приморской столицы, выясняли наши корреспонденты.

Главным праздничным украшением Владивостока в этом году стала вовсе не елка, а новогодняя деревня. Сегодня ярмарка на центральной площади Владивостока предстала в новом формате — сказочном. Вместо синих тентов и палаток живописные рождественские домики в европейском стиле. Десятки фотозон, аниматоры и карусели.

Красочные домики выстроились в три улицы: Новогоднюю, Дальневосточную и Пихтовую. В лавках предлагают продукцию местных производителей: соленья, рыбу, сухофрукты, пряники и сувениры. Не забыли и о традиционных развлечениях. И пусть каток из-за погоды еще не готов, веселиться детям это не мешает.

Но настоящая сказка появляется на площади ближе к вечеру. С наступлением темноты новогодняя деревня преображается в свете тысячи фонариков. Зарядиться праздничным настроением можно ежедневно до 7 января.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]