Передвижная химлаборатория начнет работать в Приморье в январе

Передвижная химико-радиометрическая лаборатория, приобретенная за счет краевого бюджета, прибыла в Приморье. В январе она приступит к работе.

Лаборатория собрана на базе автомобиля повышенной проходимости и куплена по программе защиты населения и территорий от ЧС. На ее приобретение из краевого бюджета было направлено более 13,5 миллионов рублей.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, лаборатория предназначена для оперативного реагирования и комплексной оценки радиационной и химической обстановки на территории Приморья. Техника способна вести мониторинг радиоактивного и химического загрязнения окружающей среды с GPS-привязкой на местности, определять качественное и количественное содержание радиоактивных, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ.

«Кроме того, передвижная лаборатория будет производить оценку метеопараметров, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха. Ее возможности позволяют искать радиационно загрязненные объекты альфа-, бета-, гамма-излучения, производить экспресс-оценку проб воздуха, воды и почвы на содержание вредных веществ», – рассказали специалисты.

В ближайшие дни специалисты ознакомятся с приборами, проведут наладку оборудования. В январе передвижная лаборатория приступит к работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]