Житель Владивостока пожалел о том, что разделил застолье со своей знакомой

Приговором Фрунзенского районного суда города Владивостока местная жительница признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, обвиняемая, пришла в гости к своему знакомому, где они распили спиртное. В процессе застолья, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, зная, что потерпевший получил расчет при увольнении, похитила у него банковскую карту, с которой сняла 35,5 тыс. рублей и потратила на свои нужды.

Признав обвиняемую виновной суд, с учетом смягчающих вину обстоятельств, назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, причиненный ущерб взыскан с осужденной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]