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Во Владивостоке на Спортивной прорвало трассу

Фото: Vl.ru

Возле крытого продуктового рынка на Спортивной (Фадеева, 1а, стр. 4) во Владивостоке произошел порыв теплотрассы. Клубы пара вырываются из труб, территорию вокруг заливает горячей водой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По словам продавцов рынка, порыв в этом месте случается уже второй раз – в первый струей кипятка пробило стену здания и залило пол. Сейчас, обеспокоившись повторением ситуации, посетителей и работников эвакуировали с рынка.

Тем временем специалисты уже устраняют порыв. Тротуар на Фадеева возле теплотрассы огорожен сигнальной лентой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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