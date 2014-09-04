Два детских центра в Находке спасли от закрытия

Для двух дошкольных образовательных учреждений Находки пересмотрели принцип начисления налога на имущество, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. С жалобой на несправедливый рост платежей руководство детских центров обратилось к уполномоченному по защите прав предпринимателей Марине Шемилиной на краевой конференции «Бизнес у моря».

По словам предпринимателей, из-за излишней налоговой нагрузки под угрозой закрытия оказались школа искусств «Дерево», в которой около 400 ребят получают дополнительные знания по вокалу, хореографии, музыке, художественному искусству и другим направлениям, а также Монтессори школа-сад «Дети с небес», которую посещают более 60 детей.

«Мы являемся победителями краевой программы по созданию дошкольных образовательных центров, что позволило нам получить субсидию и приобрести в собственность два помещения, где сейчас работают школа искусств и детский сад. Однако в этом году мы узнали, что нам придется заплатить за них налог на имущество почти в миллион рублей, в то время как при расчете налога по инвентаризационной стоимости платеж составлял не более 300 рублей. Мы бы не справились с такой финансовой нагрузкой, пришлось бы просто закрыться», – рассказала генеральный директор дошкольных образовательные центров Евгения Коркина.

Спустя несколько дней после первого обращения ситуацию подробно разобрали в Находке в рамках выездной встречи представителей краевых и муниципальных органов власти с руководителями малого бизнеса, которая прошла под председательством врио вице-губернатора Константина Богданенко.

«Мы предварительно запросили информацию у муниципалитета и у департамента земельных и имущественных отношений о том, каким образом помещения оказались в перечне имущества, для которого налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Оказалось, что такое решение было принято на основании данных Россреестра, где было указано иное целевое назначение использования этих помещений, а именно “магазин”. На встрече в Находке, на которой присутствовали все стороны – и муниципалитет, и профильный департамент, и сами предприниматели, – были даны разъяснения о том, что во внимание необходимо принимать не только сведения выписки ЕГРН, но и фактический вид использования помещений, что там работают детские центры, что это социально ориентированный бизнес», – рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Заместитель главы городского округа Дмитрий Аверьянов отметил, что администрация Находки обратилась в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края с просьбой исключить здание образовательного центра из перечня недвижимого имущества на 2019 год.

«Достаточно оперативно получили согласие, на решение проблемы ушло в общей сложности не более двух дней», – обозначил он.

Благодаря оперативному межведомственному взаимодействию муниципальных и краевых властей уже в начале декабря помещения детских центров исключили из перечня имущества, налог по которому исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Это значит, что предпринимателям не придется нести излишнюю финансовою нагрузку и детские центры продолжат работать и развиваться.

«На таких встречах мы получаем обратную связь от предпринимателей. Если речь идет о системных проблемах – начинаем их решать на уровне края, если о частных случаях – разбираемся на месте. Мы должны исключить ситуации, когда муниципальные, краевые или федеральные ведомства перекладывают друг на друга ответственность. Работать нужно иначе: избегать излишней бюрократии и совместно находить решения проблем бизнеса», – подчеркнул Константин Богданенко.

В ноябре была организована серия встреч с предпринимателями во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. В рамках мероприятий более 200 представителей малого и среднего бизнеса смогли напрямую обратиться к профильному вице-губернатору, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае, руководителям институтов развития бизнеса – Инвестиционного Агентства, Центра развития экспорта и Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда, а также представителям департаментов краевой Администрации, курирующих вопросы земельных и имущественных отношений, градостроительства, связи, ЖКХ и энергетики, экономики. Кроме того, в работе приняли участие руководители федеральных ведомств – Кадастровой палаты и Управления Росреестра по Приморскому краю, главы каждого из муниципальных образований, в которых проходили встречи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]