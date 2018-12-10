Администрация Владивостока расторгает контракт на благоустройство сквера им. Анны Щетининой

Муниципальный контракт на укрепление откосов и восстановление благоустройства в сквере имени Анны Щетининой будет расторгнут в одностороннем порядке с компанией ООО «Владтехника», которая выиграла аукцион, снизив цену контракта с 21 до 15 миллионов рублей. Подрядчик затянул сроки выполнения работ, не завершил их в обозначенный договором срок, чем нарушил условия исполнения муниципального контракта, сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства.

«Вопрос о расторжении контракта и внесение ООО «Владтехника» в перечень недобросовестных поставщиков будет рассмотрен в Федеральной антимонопольной службе», - подчеркнули специалисты.

Ранее администрацией Владивостока были выставлены претензии и штрафы подрядной организации на сумму более 750 тысяч рублей. Если ООО «Владтехника» не возместит ущерб добровольно, то неустойка будет взыскана в судебном порядке.

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Напомним, что к 10 декабря 2018 года в сквере Анны Щетининой подрядная организация «Владтехника» должна была завершить укрепление откосов габионными конструкциями и восстановить благоустройство сквера. Работы на объекте вместо 17 октября начались лишь в середине ноября. На сегодняшний день, по оценке специалистов, выполнено не более 10 % от общего объёма работ.

В следующем году администрация города вынуждена объявить новый аукцион на строительные работы в сквере имени Анны Щетининой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]