«В объективе: дети»: Новогодний выпуск
Участники нового сезона проекта «В объективе: дети» поздравили приморцев с наступающим Новым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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