Губернатор Хабаровского края Фургал прокомментировал перенос столицы ДФО во Владивосток

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток, подчеркнув, что важен не "столичный" статус Хабаровска, а наличие программы развития города. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Нужно всем консолидироваться и понять: есть название столицы, нет названия, город от этого не будет ни хуже, ни лучше развиваться. Спровоцирует ли это отток населения? Отток населения провоцирует не название, а условия лучше", - заявил губернатор журналистам.

"Если рассматривать с точки зрения потерь финансовых, то никаких потерь финансовых (от переноса столицы ДФО - ред.), конечно, нет. Столица (ДФО), само название, в материальном плане не давало ничего, никаких денег это не забирало и не добавляло. Никаких дополнительных субсидий или транспорта, или денег из федерального центра на это не поступало ни копейки", - отметил Фургал.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Полпред в ДФО Юрий Трутнев указывал, что перенос столицы округа может занять около года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]