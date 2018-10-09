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Губернатор Хабаровского края Фургал прокомментировал перенос столицы ДФО во Владивосток

Губернатор Хабаровского края Фургал прокомментировал перенос столицы ДФО во Владивосток

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток, подчеркнув, что важен не "столичный" статус Хабаровска, а наличие программы развития города. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Нужно всем консолидироваться и понять: есть название столицы, нет названия, город от этого не будет ни хуже, ни лучше развиваться. Спровоцирует ли это отток населения? Отток населения провоцирует не название, а условия лучше", - заявил губернатор журналистам.

"Если рассматривать с точки зрения потерь финансовых, то никаких потерь финансовых (от переноса столицы ДФО - ред.), конечно, нет. Столица (ДФО), само название, в материальном плане не давало ничего, никаких денег это не забирало и не добавляло. Никаких дополнительных субсидий или транспорта, или денег из федерального центра на это не поступало ни копейки", - отметил Фургал.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Полпред в ДФО Юрий Трутнев указывал, что перенос столицы округа может занять около года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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