Единственный в Приморском крае высокотехнологичный угольный порт – Восточный порт - в следующем году отметит юбилей. 45 лет назад после первых трех лет ударной всесоюзной стройки на погрузку встали первые суда. За четыре десятилетия грузооборот превысил 400 миллионов тонн! Сегодня акционерное общество «Восточный порт» - это не только специализированная перевалка угля, но и социальные обязательства перед регионом.

«Людям, которые сюда приезжают надо представлять, что мы и живем тут, и переносим все эти трудности, что мы должны это построить тем, кто будем потом эксплуатировать этот порт!»

Исторические кадры! Весна 71-го. В советском Приморье это была первая стройка такого масштаба. Со всей страны, сюда, в бухту Врангеля, приезжали комсомольские стройотряды возводить крупнейший порт СССР. Уже через два года, 23 декабря первым под погрузку встал теплоход «Шадринск».

Про Людмилу Петровну в порту говорят - это наш морозоустойчивый тыл! Свою жизнь она посвятила Восточному. С выходом на пенсию активности не теряет - организовала центр зимнего плавания. При поддержке портовиков не только проводит соревнования, но и сама в них участвует.

Людмила Смолякова, почетный житель г. Находка, председатель ДВ центра марафонского зимнего плавания: «В порту я отработала 25 лет, бессменно, без отдыха, и получила звание ветерана труда. Чем дорожу? Смотрю как Восточный порт растет, появляются новые причалы. Появляются дороги, и даже сквер, в котором мы сейчас находимся! Красиво сделали!»

Сквер имени первого начальника порта - Виктора Васяновича - это подарок Управляющей портовой компании и Восточного порта жителям приморского Врангеля. Кроме того, портовики помогают поселковому детсаду и про культуру не забыли. Местный дом культуры - один из лучших в Приморье.

Дмитрий Борода, директор дома культуры пос. Врангель: «Это единственное в поселке учреждение культуры. И на сегодняшний день это одно из лучших учреждений культуры у нас и по ремонту, и оснащению. Когда нам детей на конкурс надо отвезти, транспорт предоставляют или оплатить взносы за конкурсы».

Закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, стакеры и реклаймеры ожидают работы. Строится третья очередь высокотехнологичного угольного комплекса. Этот полностью автоматизированный и экологически безопасный терминал с объемом частных, негосударственных инвестиций в 32 миллиарда рублей создаст еще 600 дополнительных рабочих мест. Аналогов такого проекта на Дальнем Востоке больше нет.

Евгений Пушкарев, начальник группы электромехаников АО «Восточный порт»: «Зять тут работает на угольном комплексе в порту, дочь отучилась и на третью очередь строящегося угольного комплекса пойдет работать. Внук есть, который, наверное, тоже сюда пойдет работать».

На новом угольном терминале как и на действующем комплексе применяются наилучшие доступные технологии экологически безопасной перевалки угля. Вместе с новым угольным терминалом Приморье получит новую и самую крупную на Дальнем Востоке грузовую железнодорожную станцию. Глобальные стройки завершат в следующем году. Российскому углю из Кузбасса, Якутии и Хакассии в Восточном порту обеспечат лучшие технологичные условия для экспорта.

Максим Каленник, корреспондент: «Из бухты Врангель уголь по морским дорогам двух океанов поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - более 23 млн. тонн ежегодно. А это пятая часть всего морского угольного экспорта России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]