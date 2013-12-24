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В Приморье проходят рейды в местах продажи пиротехники

В Приморье проходят рейды в местах продажи пиротехники

Фото: УМВД по ПК

Сотрудники полиции и дружинники проводят в Приморском крае профилактические рейды по контролю над реализацией пиротехнических изделий. В целях выявления и пресечения фактов незаконной реализации пиротехники полицейские ежедневно отрабатывают рынки и места стихийной торговли, проводят мероприятия по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Активизирована работа нарядов дорожно-патрульной службы по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции изъяли из оборота более 1,9 тысяч единиц потенциально опасных пиротехнических изделий на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. Нарушители правил торговли привлечены к административной ответственности (незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена, влечет наложение штрафа на граждан – в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения).

Гражданам также напоминают о том, что при проведении праздничных мероприятий запрещается нарушение тишины, в том числе, применение пиротехнических изделий, в будние дни с 22.00 до 9.00, в праздничные и выходные дни – с 23.00 до 10.00, а также в период дневного сна с 13.00 до 15.00 в любой из вышеуказанных дней. Превышать уровень шума во время празднования Нового года разрешено 31 декабря   с  22.00  до 3.00  первого января.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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