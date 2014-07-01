Расписание работы медучреждений Приморья на январских каникулах

В дни январских и рождественских каникул государственные медицинские учреждения Приморья будут работать по особому графику.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, учреждениям амбулаторно-поликлинического звена рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания приморцам медпомощи, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки (продления) листков нетрудоспособности в выходные и праздничные дни.

Так, взрослые поликлиники работают:

30 декабря – с 9.00 до 15.00;

2 и 4 января – с 9.00 до 18.00;

6 января – с 9.00 до 15.00.

Оказывать медицинскую помощь детям, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки (продления) листков нетрудоспособности законным представителям детские поликлиники Владивостока будут:

31 декабря – с 9.00 до 15.00;

3, 5, 8 января – с 9.00 до 15.00.

Приемы дежурных педиатров осуществляются в установленные даты на базе участковых поликлиник с 9.00 до 15.00.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что при необходимости выдаются направления для проведения рентгенологического исследования, проведения клинического анализа крови, общего анализа мочи и консультации врача оториноларинголога в указанные поликлиники.

«По отдельному графику в выходные и праздничные дни работает ряд диагностических служб. Так, по экстренным показаниям родители с маленькими пациентами могут обращаться по следующим адресам, перечисленным ниже, независимо от прописки. При себе необходимо иметь полис», – сообщили в ведомстве.

Дата Дежурная служба ЛПУ Адрес Время 31.12.2018 Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям Владивостокская детская поликлиника №2 Приходько, 4 9.00-14.00 Лабораторное обследование Владивостокская детская поликлиника №4 Калинина, 51 9.00-14.00 03.01.2019 Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям Владивостокская детская поликлиника №2 Приходько, 4 9.00-14.00 Лабораторное обследование Владивостокская детская поликлиника №2 Приходько, 4 9.00-14.00 Прием врача оториноларинголога Владивостокская детская поликлиника №6 Полярная, 6 9.00-14.00 05.01.2019 Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям Владивостокская детская поликлиника №3 Анны Щетининой, 38 9.00-14.00 Лабораторное обследование Владивостокская детская поликлиника №3 Анны Щетининой, 38 9.00-14.00 Прием врача оториноларинголога Владивостокская детская поликлиника №3 Анны Щетининой, 38 9.00-14.00 08.01.2019 Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям Владивостокская детская поликлиника №5 Бестужева, 13 9.00-14.00 Лабораторное обследование Владивостокская детская поликлиника №5 Бестужева, 13 9.00-14.00 Прием врача оториноларинголога Владивостокская детская поликлиника №5 Бестужева, 13 9.00-14.00



Напомним, что экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике на Уборевича, 14.

«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», – сообщил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.

В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в предпраздничные и праздничные дни в круглосуточном режиме.

В случае травматизма жители и гости Владивостока могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (улица Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и челюстно-лицевой хирургии.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8 (423) 231-54-39.

Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.

Добавим, всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут также уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]