Расписание работы медучреждений Приморья на январских каникулах
В дни январских и рождественских каникул государственные медицинские учреждения Приморья будут работать по особому графику.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, учреждениям амбулаторно-поликлинического звена рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания приморцам медпомощи, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки (продления) листков нетрудоспособности в выходные и праздничные дни.
Так, взрослые поликлиники работают:
30 декабря – с 9.00 до 15.00;
2 и 4 января – с 9.00 до 18.00;
6 января – с 9.00 до 15.00.
Оказывать медицинскую помощь детям, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки (продления) листков нетрудоспособности законным представителям детские поликлиники Владивостока будут:
31 декабря – с 9.00 до 15.00;
3, 5, 8 января – с 9.00 до 15.00.
Приемы дежурных педиатров осуществляются в установленные даты на базе участковых поликлиник с 9.00 до 15.00.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что при необходимости выдаются направления для проведения рентгенологического исследования, проведения клинического анализа крови, общего анализа мочи и консультации врача оториноларинголога в указанные поликлиники.
«По отдельному графику в выходные и праздничные дни работает ряд диагностических служб. Так, по экстренным показаниям родители с маленькими пациентами могут обращаться по следующим адресам, перечисленным ниже, независимо от прописки. При себе необходимо иметь полис», – сообщили в ведомстве.
|
Дата
|
Дежурная служба
|
ЛПУ
|
Адрес
|
Время
|
31.12.2018
|
Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям
|
Владивостокская детская поликлиника №2
|
Приходько, 4
|
9.00-14.00
|
Лабораторное обследование
|
Владивостокская детская поликлиника №4
|
Калинина, 51
|
9.00-14.00
|
03.01.2019
|
Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям
|
Владивостокская детская поликлиника №2
|
Приходько, 4
|
9.00-14.00
|
Лабораторное обследование
|
Владивостокская детская поликлиника №2
|
Приходько, 4
|
9.00-14.00
|
Прием врача оториноларинголога
|
Владивостокская детская поликлиника №6
|
Полярная, 6
|
9.00-14.00
|
05.01.2019
|
Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям
|
Владивостокская детская поликлиника №3
|
Анны Щетининой, 38
|
9.00-14.00
|
Лабораторное обследование
|
Владивостокская детская поликлиника №3
|
Анны Щетининой, 38
|
9.00-14.00
|
Прием врача оториноларинголога
|
Владивостокская детская поликлиника №3
|
Анны Щетининой, 38
|
9.00-14.00
|
08.01.2019
|
Рентгенологическое обследование по экстренным показаниям
|
Владивостокская детская поликлиника №5
|
Бестужева, 13
|
9.00-14.00
|
Лабораторное обследование
|
Владивостокская детская поликлиника №5
|
Бестужева, 13
|
9.00-14.00
|
Прием врача оториноларинголога
|
Владивостокская детская поликлиника №5
|
Бестужева, 13
|
9.00-14.00
Напомним, что экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике на Уборевича, 14.
«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», – сообщил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.
В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в предпраздничные и праздничные дни в круглосуточном режиме.
В случае травматизма жители и гости Владивостока могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (улица Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.
При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и челюстно-лицевой хирургии.
Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8 (423) 231-54-39.
Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.
Добавим, всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут также уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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