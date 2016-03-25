«Слово прокурору»: Возможность обучения в ведомственных вузах. Трудоустройство в прокуратуру

Гость программы "Слово прокурору" - исполняющий обязанности начальника отдела кадров прокуратуры Приморского края Наталья Владимировна Саблина.

Татьяна Гладун, ведущая: "Наталья Владимировна, как происходит отбор кандидатов для поступления на службу?"

Наталья Саблина, исполняющий обязанности начальника отдела кадров прокуратуры Приморского края: "Комплектование органов прокуратуры юридически грамотными кадрами, обладающим необходимыми профессиональным и моральными качествами - одно из необходимых условий успешного достижения и выполнения стоящих перед ними целей и задач по укреплению законности, защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.

Одним из основных направлений кадровой работы в прокуратуре является отбор кандидатов для занятия в системе прокуратуры конкретных государственных должностей федеральной государственной службы, к которым относятся должности, занимаемые прокурорскими работниками и федеральными государственными гражданскими служащими органов прокуратуры (гражданские служащие)..."

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]