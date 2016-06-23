Суд оставил в СИЗО владивостокца, требовавшего встречи с главой Росгвардии возле Кремля

Мосгорсуд признал законным продление до 3 января ареста водителя, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщает РИА Новости.

«Постановление Таганского суда Москвы о продлении в отношении обвиняемого Дмитрия Шалая меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 января 2019 января оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – сказала судья.

Шалай считает свое содержание в СИЗО незаконным и необоснованным, поскольку никому не угрожал и в момент нахождения возле стен Кремля был безоружен. Он предложил суду залог в размере 500 000 рублей, отмечая, что нарушил лишь правила дорожного движения, максимальное наказание за это – административный арест.

«Я приехал на Красную площадь на своем автомобиле Mercedes-Benz G20 без оружия и цели совершать хулиганских действий. Тем более не собирался оказывать никакого сопротивления правоохранительным органам, максимально ограничив физический контакт с кем-либо, закрывшись в своем автомобиле, имеющем бронезащиту. Никаких угроз представителям власти я не высказывал и не представлял. Разговаривал вежливо, голос не повышал, а лишь высказал свое требование, а именно, что не уберу принадлежащий мне автомобиль, пока не поговорю с представителем власти, а именно с генералом Золотовым. Своими действиями я лишь нарушил ПДД», – сказал Шалай.

Его защита просила арест отменить и избрать ему меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей или подписки о невыезде.

Шалай обвиняется в хулиганстве (вторая часть ст. 213 УК РФ). По версии следствия, он угрожал устроить «самоподрыв» возле стен Кремля.

Адвокат Шалая Сергей Бизюкин сообщил РИА Новости, что в деле о намерении устроить самоподрыв говорится только в показаниях одного охранника.

Дмитрий Шалай является учредителем благотворительного фонда «Абсолютная истина», цель которого – помощь в реабилитации отбывших наказание осужденных и помощь заключенным. После ареста Шалая его фонд оказал благотворительную помощь столичному СИЗО-2 в виде поставки лакокрасочных материалов и ремонта.

Как сообщалось ранее, мужчина въехал под кирпич на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора. По версии следствия, он заявил полицейским, «что в машине находится взрывоопасный предмет». После переговоров он сдался полиции. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, до недавнего времени бывший советником главы Росгвардии, написал в Twitter, что водитель сдался после личного разговора с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]