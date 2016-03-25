В Приморье будут судить мебельщика-мошенника
В городе Уссурийске завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с причинением крупного ущерба гражданам.
В ходе следствия установлено, что в сентябре 2017 года местный житель разместил в интернете объявление о предоставлении услуг по изготовлению и установке мебели. В одном из торговых центров Уссурийска он арендовал офисное помещение. В период с октября 2017 года по февраль 2018 года, предлагая клиентам свои услуги в сфере проектирования, изготовления и установки мебели по индивидуальным проектам, он получал предоплату в размере 70% от стоимости заказа. Впоследствии фигурант не собирался выполнять обязательства по заключенным фиктивным договорам.
В результате мошеннических действий злоумышленника пострадали 12 жителей Уссурийского городского округа. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 620 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению серии мошенничеств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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