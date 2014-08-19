В Приморье помощник машиниста международного пассажирского поезда спрятал в тепловозе корни женьшеня
Уссурийскими транспортными полицейскими направлено в суд уголовное дело по контрабанде женьшеня.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, помощник машиниста международного пассажирского поезда поместил корни женьшеня в технологическую полость воздуховода дизель-генератора тепловоза, где тайно хранил их, скрывая от таможенного контроля.
При досмотре тепловоза сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято 330 сырых корней женьшеня дикорастущего, общим весом 3 килограмма 400 граммов.
Согласно заключению экспертов среднерыночная стоимость изъятых корней женьшеня составляет около 5,5 миллионов рублей.
Следственными органами действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Решения суда обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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