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В Приморье помощник машиниста международного пассажирского поезда спрятал в тепловозе корни женьшеня

В Приморье помощник машиниста международного пассажирского поезда спрятал в тепловозе корни женьшеня

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Уссурийскими транспортными полицейскими направлено в суд уголовное дело по контрабанде женьшеня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, помощник машиниста международного пассажирского поезда поместил корни женьшеня в технологическую полость воздуховода дизель-генератора тепловоза, где тайно хранил их, скрывая от таможенного контроля. 

При досмотре тепловоза сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято 330 сырых корней женьшеня дикорастущего, общим весом 3 килограмма 400 граммов.

Согласно заключению экспертов среднерыночная стоимость изъятых корней женьшеня составляет около 5,5 миллионов рублей.

Следственными органами действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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