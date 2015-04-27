В Приморье стартовал четвертый чемпионат рабочих специальностей «Молодые профессионалы» — World Skills Russia. Будущие парикмахеры, сварщики, повара, кондитеры и представители других профессий прошли двухмесячную подготовку к конкурсу и теперь готовы представить свои навыки региональным экспертам.

Соревнования в Приморье проводятся уже в четвертый раз и ежегодно их география расширяется. На этот раз чемпионат собрал 250 участников со всех уголков края. На протяжении пяти дней студенты колледжей (от 18 до 22 лет) поборются за звание лучших в 21-ой компетенции: от дошкольного образования до электромонтажных работ. С напутственной речью к молодежи обратился глава региона.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Сдавая экзамен по стандарту World Skills, вы сразу приобретаете ту специальность, которая мгновенно найдет себе место уже за пределами колледжа. Ничего не бойтесь! Показывайте лучшие свои навыки! Вспоминайте, чему вас учили в колледже, где-то в школе, где-то на практике вы получали эти знания. Выкладывайтесь! Работайте так, чтобы не было времени на раздумье!»

Чемпионат позволяет не только выявить сильнейших, но и повысить престиж рабочих профессий. Это своего рода ярмарка вакансий. Здесь молодые люди смогут познакомиться с работодателями и выбрать будущее рабочее место с достойной заработной платой и хорошими условиями труда. Свое профессиональное мастерство студенты продемонстрируют на специально оборудованных площадках приморских вузов, училищ и колледжей. Так, молодые кондитеры и парикмахеры будут состязаться на территории колледжа технологии и сервиса.

Дарья Шлык, участница чемпионата «Молодые профессионалы»: «Мне доводилось участвовать в качестве волонтера на этом конкурсе и в прошлом, и в позапрошлом году. А в этом выпала такая честь поучаствовать самой».

Состязания продлятся до конца недели. Золотые руки молодых специалистов будут оценивать региональные эксперты.

Ирина Вертопрахова, эксперт чемпионата «Молодые профессионалы»: «Сейчас мы оборудовали новую территорию. Здесь больше площадь, больше возможностей. Оборудовали то, что необходимо по требованиям. Всё в лучшем виде для конкурсантов».

Победители регионального чемпионата, а также их наставники получат специальное денежное поощрение. Лучшие попадут в сборную края и попробуют свои силы на всероссийском чемпионате, а победители этого этапа представят наш край на чемпионате мира, который пройдет в Казани в 2019 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]