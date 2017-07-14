Жители Тавричанки ловят рыбу посреди улиц поселка

Некоторые улицы поселка Тавричанка залило водой реки, выходящей из берегов. Местные жители ловят рыбу прямо на дороге.

Лед с дорог местные власти не убирают, отводить реку так же никто не пытается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus.

Западная окраина посёлка выходит на берег лагуны Тихая, образованной при впадении в Амурский залив реки Раздольная.

Видео - @dpskontrol_125rus.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]