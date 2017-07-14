Жители Тавричанки ловят рыбу посреди улиц поселка
Некоторые улицы поселка Тавричанка залило водой реки, выходящей из берегов. Местные жители ловят рыбу прямо на дороге.
Лед с дорог местные власти не убирают, отводить реку так же никто не пытается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus.
Западная окраина посёлка выходит на берег лагуны Тихая, образованной при впадении в Амурский залив реки Раздольная.
Видео - @dpskontrol_125rus.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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