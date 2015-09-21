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В Приморье коммерческая фирма заплатит миллионный штраф за дачу взятки таможеннику

В Приморье коммерческая фирма заплатит миллионный штраф за дачу взятки таможеннику

В Приморье по материалам проверки транспортной прокуратуры коммерческая организация оштрафована на миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «ПРИМ-ЭКС».

Установлено, что представитель указанной фирмы в апреле 2018 года передал взятку сотруднику Владивостокского таможенного поста (центра электронного декларирования) за ускоренное рассмотрение заявления.

Транспортный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО «ПРИМ-ЭКС» к административной ответственности в виде штрафа в размере миллиона рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

В отношении взяткодателя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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