В Приморье коммерческая фирма заплатит миллионный штраф за дачу взятки таможеннику
В Приморье по материалам проверки транспортной прокуратуры коммерческая организация оштрафована на миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «ПРИМ-ЭКС».
Установлено, что представитель указанной фирмы в апреле 2018 года передал взятку сотруднику Владивостокского таможенного поста (центра электронного декларирования) за ускоренное рассмотрение заявления.
Транспортный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО «ПРИМ-ЭКС» к административной ответственности в виде штрафа в размере миллиона рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
В отношении взяткодателя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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