Более 320 тысяч тонн зерна собрано в Приморье в 2018 году

Приморские аграрии убрали более 80 тысяч гектаров зерновых культур.

Как сообщили в администрации Приморского края, в этом году сельхозпроизводители намолотили более 320 тысяч тонн зерна. Убрано более 81,5 тысячи гектаров ранних зерновых, кукурузы, гречихи и риса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]