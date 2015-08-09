Более 320 тысяч тонн зерна собрано в Приморье в 2018 году
Приморские аграрии убрали более 80 тысяч гектаров зерновых культур.
Как сообщили в администрации Приморского края, в этом году сельхозпроизводители намолотили более 320 тысяч тонн зерна. Убрано более 81,5 тысячи гектаров ранних зерновых, кукурузы, гречихи и риса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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