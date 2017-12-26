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Более 25 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья

Более 25 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки увеличил вылов крабов на 4,5 тысячи тонн.

Как сообщили в администрации края, по состоянию на 15 декабря предприятия Приморья освоили 85% крабовых квот. С начала года приморские рыбаки выловили более 25 тысяч тонн крабов, что на 4,5 тысячи тонн больше, чем в 2017 году. Также выловлено более 2,8 тысячи тонн креветки.

Напомним, приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы краболовами-процессорами. Мощное современное оборудование, установленное на суднах, позволяет осуществлять промысел на глубине до 2,5 тысяч метров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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