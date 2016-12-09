Анонс на 26 октября

26 декабря во Владивостоке в 19.00 на базе киноклуба «Ориент» (ул. Пушкинская, 25) состоится премьерный показ короткометражного фильма «Хеппи энд», выигравшего финансирование съемочного процесса в результате конкурса (питчинга) короткометражных фильмов Приморского края осенью 2018 года.

26 декабря — День войсковой противовоздушной обороны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]