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Анонс на 26 октября

26 декабря во Владивостоке в 19.00 на базе киноклуба «Ориент» (ул. Пушкинская, 25) состоится премьерный показ короткометражного фильма «Хеппи энд», выигравшего финансирование съемочного процесса в результате конкурса (питчинга) короткометражных фильмов Приморского края осенью 2018 года. 

26 декабря — День войсковой противовоздушной обороны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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