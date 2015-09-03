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«Вести: Приморье»: Знаменитому льву из Уссурийска понадобилась срочная операция

Хирургическая операция потребовалась знаменитому льву Грею из Уссурийска. Хищник стал известным после того, как во время наводнения в 2015 году его эвакуировали вертолетом из затопленного зверинца. Сейчас он проживает в обновленном зоопарке. Чтобы понять, почему хромает лев Грей, его пришлось обездвижить. Для этого вызвали группу специалистов по крупным хищникам — анестезия, осмотр, и неожиданная находка.

Как сейчас чувствует себя лев, и почему потребовалось вмешательство врачей? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.00 на телеканале «Россия-1».

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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