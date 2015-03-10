Приморье получит субсидии на привлечение трудовых ресурсов

Приморский край вошел в перечень регионов России, которые в 2019 году смогут получить субсидии на дополнительные мероприятия в сфере занятости. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщили в администрации Приморского края, новая редакция правил предоставления и распределения субсидий субъектам Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости вступит в силу 1 января 2019 года. Средства из федерального бюджета будут направляться регионам для создания привлекательных условий для переезда работников и закрепления их на рабочем месте.

Из новшеств – установлена возможность участия в региональных программах всех работодателей, испытывающих потребность в трудовых ресурсах. Ранее предусматривалось участие только работодателей, реализующих инвестиционные проекты.

«Для работодателей в Дальневосточном федеральном округе предусмотрено увеличение размера финансовой поддержки с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей на каждого привлеченного работника», – говорится в документе.

В перечень регионов, которые могут рассчитывать на субсидию, включен и Приморский край. Средства будут предоставляться, в том числе, на компенсацию расходов на проезд работника, его обустройство, аренду жилья, обучение.

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на софинансирование региональных программ предусмотрены 800 миллионов рублей. Предполагается, что эти меры позволят в 2019 году оказать поддержку по переезду для трудоустройства более 900 человек, в том числе на предприятиях Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]