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Редакция «Радио России. Приморье» вновь на «Ледоколе»!

Редакция «Радио России. Приморье» вновь на «Ледоколе»!

26 декабря вечером вы услышите очередной предновогодний выпуск музыкального проекта «Радио России. Приморье» под названием «Ледокол». Его участниками станут сотрудники редакции, которые представят свои песни в прямом эфире.

Кроме того, у всех есть возможность только в этот день выиграть призы от ГТРК «Владивосток», ответив на очень простой вопрос.

Начало прямого эфира в 18.10.

Телефон студии: 8 (423) 226-00-88.

WhatsApp: +7 (914) 076-47-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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