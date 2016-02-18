Жительница Приморья зарезала своего знакомого из-за планшета
Приговором Артёмовского городского суда гр-ка К. признана виновной в убийстве. Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июне 2018 года в доме потерпевшего, где последний вместе с фигуранткой распивали спиртное. В ходе застолья между хозяином дома и гостьей возник конфликт из-за планшета, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Женщина нанесла кухонным ножом не менее трех ударов в область грудной клетки потерпевшего. В результате ранения легких и массивной кровопотери он скончался на месте.
Следует отметить, что злоумышленница вела бродяжнический образ жизни, по решению суда она была лишена родительских прав в отношении трех своих детей.
С учётом изменений, внесённых судом апелляционной инстанции, подсудимая осуждена за содеянное к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор считается вступившим в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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