Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:10
  0

Жительница Приморья зарезала своего знакомого из-за планшета

Жительница Приморья зарезала своего знакомого из-за планшета

Приговором Артёмовского городского суда гр-ка К. признана виновной в убийстве. Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июне 2018 года в доме потерпевшего, где последний вместе с фигуранткой распивали спиртное. В ходе застолья между хозяином дома и гостьей возник конфликт из-за планшета, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Женщина нанесла кухонным ножом не менее трех ударов в область грудной клетки потерпевшего. В результате ранения легких и массивной кровопотери он скончался на месте.

Следует отметить, что злоумышленница вела бродяжнический образ жизни, по решению суда она была лишена родительских прав в отношении трех своих детей.

С учётом изменений, внесённых судом апелляционной инстанции, подсудимая осуждена за содеянное к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря