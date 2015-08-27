Борис Кубай рассказал, какой будет погода на Новый год в Приморье

Большую часть территории Дальнего Востока занимает антициклон, Приморский край находится в его восточной периферии. Через сутки 25 декабря антициклон начнет смещаться в юго-восточном направлении и распространится своим отрогом на территорию Приморья. Он будет доминировать на Дальнем Востоке до конца 2018 года. Об этом рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]