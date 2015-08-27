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Борис Кубай рассказал, какой будет погода на Новый год в Приморье

Большую часть территории Дальнего Востока занимает антициклон, Приморский край находится в его восточной периферии. Через сутки 25 декабря антициклон начнет смещаться в юго-восточном направлении и распространится своим отрогом на территорию Приморья. Он будет доминировать на Дальнем Востоке до конца 2018 года. Об этом рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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