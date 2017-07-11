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Мужчина из "эконома" потребовал пересадить его в бизнес-класс авиарейса Москва—Владивосто

Мужчина из

Следователи Дальневосточного СУТ СК России завершили расследование уголовного дела, возбужденного против мужчины — пассажира самолета рейса Москва—Владивосток, который находился на борту воздушного судна в сентябре 2018 года и вел себя агрессивно.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, в сентябре 2018 года мужчина 1986 года рождения, находясь на борту самолета сообщением Москва—Владивосток и имея билеты в салоне самолета на место класса «эконом», беспричинно начал проходить в салон с местами класса «бизнес», просить бортпроводников его пересадить. После полученного отказа мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблять и применять насилие в отношении экипажа и пассажиров самолета.

В ходе расследования установлено, что деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Подобные скандалы регулярно происходят на борту самолетов, в том числе и в направлении Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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